Nantes : une marche blanche en mémoire de Steve ce samedi

Nantes, France

Un nouveau rassemblement en mémoire de Steve est prévu ce samedi matin à Nantes. Un rendez-vous fixé par des amis du jeune homme au pied de la grue jaune à 11h. Les participants iront ensuite jusqu'au quai Wilson, là où Steve a été vu pour la dernière fois, avant l'intervention des forces de l'ordre à la fin de la fête de la musique.

Des fleurs, des bougies et des ballons blancs

Les participants sont invités à venir vêtus d'un tee shirt blanc et avec des bougies, des fleurs et un ballon blanc. Une minute de silence sera respectée. Un "moment artistique" est prévu quai Wilson pour saluer la mémoire du jeune homme qui aimait la danse et la musique.

à lire aussi PHOTOS - Nantes : premier rassemblement pour Steve au pied de la grue jaune

Rassemblement pacifiste

Les organisateurs préviennent : ce rassemblement est pacifiste. Ils ne veulent aucun débordement, aucune violence, aucun parti politique et aucun gilet jaune. Plusieurs proches de Steve avaient annoncé qu'ils ne participeraient pas aux deux rassemblements de samedi dernier par crainte des violences.