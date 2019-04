Nantes : une marche citoyenne ce dimanche après plusieurs fusillades survenues ces derniers jours

Nantes, France

Une marche citoyenne sera organisée ce dimanche à Nantes pour appeler au calme après les fusillades en série qui ont fait un mort et six blessés par balles ces derniers jours. Les habitants et les militants associatif de sept quartiers sont mobilisés. Bellevue, Dervallières, Breil, Malakoff, Nantes nord, Bottières et Clos-Toreau. Ils se rassembleront vers 14h et convergeront ensuite à partir de 15h vers la place Royale en centre-ville.

Les manifestants sont appelés à porter un tee-shirt noir ou un haut noir. Une banderole sera déployée en tête de chaque cortège avec ce message : "Ne laissons pas la violence tuer l'espoir dans nos quartiers".