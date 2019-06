Disparition de Steve : une marche en musique ce samedi à Nantes

Une semaine après la disparition de Steve aux abords du quai Wilson à Nantes, ses amis et ses proches continuent de se mobiliser. Ils organisent ce samedi une marche en musique dans le centre ville.

Nantes, France

La mobilisation ne faiblit pas après la disparition de Steve Caniço dans la nuit du 21 au 22 juin dernier aux abords du quai Wilson à Nantes. Une semaine plus tard, un rassemblement est organisé ce vendredi à partir de 22h quai Wilson à Nantes. Il s'adresse aux artistes, chorégraphes, musiciens, plasticiens, et autres danseurs. Il s'agit d'un appel lancé par Loic Touzé, un danseur et chorégraphe nantais.

Une marche en musique est également prévue ce samedi à Nantes. Un rassemblement en soutien"aux personnes atteintes par les violences lors de la fête de la musique et plus particulièrement à Steve Caniço" précise le page Facebook du compte Média'son. Le cortège s'élancera à 14h30 du quai Wilson. Direction, la préfecture de Loire-Atlantique. Les proches de Steve Caniço souhaitent que "cette marche reste neutre".

Une semaine après sa disparition, Steve Caniço est toujours introuvable. Les recherches se poursuivent.