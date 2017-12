Nantes, France

C'est la femme de ménage qui fait la macabre découverte. Dans ce jardin du quartier Saint-Donatien, en plein centre ville de Nantes. Une maison cossue, un milieu aisé.

La vieille dame chez qui elle intervient vit seule. Elle a l'habitude quand elle sort de laisser la clé de la maison dans l'appentis. Ce matin, elle s'y trouve, l'habitation est fermée, pas de désordre à l'intérieur, pas de trace de vol, mais dans le jardin la femme de ménage remarque que la grille du puits est déplacée. Le corps de la vieille dame gît au fond.

L'autopsie va permettre d'établir les causes de la mort. Est-ce une noyade, y'a t'il traces de coups ? Le parquet n'écarte aucune hypothèse mais il fait remarquer que la vieille dame était en mesure de bouger elle-même la grille et qu'à une époque, le suicide en se jetant dans un puits était des plus répandus, et notamment chez les femmes.