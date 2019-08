Nantes : une octogénaire victime d'un vol par ruse

Une femme de 88 ans a été victime d'un vol par ruse ce mercredi matin à Nantes. Les malfaiteurs sont notamment repartis avec un bracelet en or d'une valeur de 2.000 euros.

Nantes, France

Le commissariat de police de Nantes met en garde contre les vols par ruse. Ce mercredi matin, une femme de 88 ans, domiciliée boulevard de Launay dans le quartier Zola à Nantes, est tombée dans le piège. Un homme se présente chez elle comme employé des eaux. L'octogénaire ouvre la porte. Quelques minutes plus tard, deux autres individus débarquent avec une fausse carte de police affirmant que l'homme était un voleur et qu'ils venaient l'arrêter.

Finalement, les trois comparses, qui sont repartis ensemble, ont dérobé un bracelet en or d'une valeur de 2.000 euros, une chaîne en or d'un montant de 500 euros et deux Louis d'Or.