Nantes : une plainte collective déposée après les incidents lors de la fête de la musique

Nantes, France

11 jours après l'intervention policière controversée lors de la fête de la musique à Nantes, une plainte collective constituée par 85 personnes a été déposée auprès du parquet de Nantes. Une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui et violences volontaires par personnes dépositaires de l'autorité publique.

à lire aussi Au moins quatorze personnes tombées dans la Loire après une intervention de la police à Nantes

Nous déposons plainte aujourd'hui afin que des investigations soient réalisées sur les conditions de cette intervention et qu'éventuellement, les responsables soient traduits en justice" Marianne Rostan, l'avocate des victimes

Une délégation reçue en préfecture

Dans la nuit du 21 au 22 juin dernier, les forces de police sont intervenues pour mettre fin à une soirée électro qui se tenait quai Wilson sur l'île de Nantes. Vers 4h30 du matin, les policiers auraient répliqué à des jets de projectiles avec des gaz lacrymogènes. En tout, 14 personnes sont tombées dans la Loire et ont été repêchées. Depuis cette nuit, Steve, 24 ans, est lui toujours porté disparu.

Sur les 140 témoignages que j'ai recueillis, tous affirment qu'il n'y a eu aucune somation avant cette intervention" Marianne Rostan

Ce mercredi matin, des représentants de l'association Freeform et Media'Son qui accompagnent des événements de musique électronique ont été reçus en préfecture à Nantes. "La préfecture se dédouane en affirmant qu'il s'agissait d'une free-party et non d'un événement qui s'inscrivait dans le cadre de la fête de la musique", précise Victor Lacroix, l'un des responsables de Média'Son.

Sur les grilles de la préfecture, des amis de Steve ont déployé une banderole sur laquelle est écrit "À jamais dans nos cœurs".