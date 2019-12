Nantes : une quinzaine d'interpellations dans le cadre de l'enquête sur une fusillade mortelle dans un bar

Nantes, France

A Nantes, l'enquête sur la fusillade mortelle du bar à chicha le Moonlight continue d'avancer. Elle est instruite par la JIRS de Rennes. Le procureur de la République Philippe Astruc indique à France Bleu Loire Océan que :

Une nouvelle vague importante d'interpellations (une quinzaine) a été effectuée à Nantes ce lundi matin.

Des interpellations qui s'ajoutent aux six mises en examen de la semaine précédente et aux quatre mises en examen du mois de mai. Des hommes et des femmes interrogées dans le cadre de l'enquête sur la fusillade mortelle du bar à chicha le Moonlight rue du Marchéal Joffre le 23 avril en plein centre ville de Nantes -un employé de 24 ans avait perdu la vie- mais aussi dans le cadre de l'enquête sur les règlements de compte survenus les jours précédents l'homicide : quatre fusillades en quatre jours en trois endroits différents : Bellevue, les Dervallières et le Breil.

En réaction les habitants et les associations de quartiers avaient organisé une marche de l'espoir pour dire "non à la guerre des quartiers".