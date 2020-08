Nantes : une rame de tramway taguée dans un dépôt, FO réclame plus de sécurité

A Nantes, un ou des inconnus se sont introduits dans le dépôt de la Semitan situé près de l'hôpital Bellier dans la nuit de vendredi à samedi. Pour la deuxième fois en trois semaines, ils ont dégradé une rame de tramway en la recouvrant de tags, tout laisse à penser que les auteurs sont les mêmes. La rame a depuis été nettoyée mais les élus de Force ouvrière se disent "consternés".

Sur leur page Facebook ils demandent à la direction de renforcer la sécurité du site sur lequel stationnent une cinquantaine de rames. Pour le syndicat il s'agit de la quatrième dégradation depuis le début du mois de juillet.

Un site de six hectares

Le terrain d'une superficie de six hectares est équipé de caméras, il est clôturé de murs et de grillages, il faut badger pour pénétrer sur zone mais l'entreprise admet qu'il y a de nombreux recoins difficiles à surveiller et qu'il peut être facile de se faufiler entre deux rames à l'abri des regards. La direction dit vouloir regarder de près la "vulnérabilité" de l'enceinte et y apporter des solutions.