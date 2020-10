Nantes : une reconstitution va avoir lieu plus d'un an après la mort de Steve Maia Caniço

Près d'un an et demi après la mort du jeune Steve Maia Caniço, une reconstitution va avoir lieu, ce mardi, pour tenter de comprendre ce qu'il s'est exactement passé dans la nuit du 21 au 22 juin 2019 et faire la lumière sur l'intervention controversée de la police, sur le quai Wilson à Nantes.