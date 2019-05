VIDÉO - Nantes : une voiture percute deux étals au marché de Talensac

Un automobiliste a foncé dans deux étals de fruits et légumes, au marché de Talensac, à Nantes, ce jeudi matin. Le conducteur, un octogénaire, aurait confondu la marche avant et la marche arrière. Deux personnes ont été légèrement blessées.

Nantes, France

L'accident est spectaculaire. Des cagettes et des fruits et légumes ont été projetés dans tous les sens. Un automobiliste a foncé dans deux étals du marché nantais de Talensac, ce jeudi, peu après 9h30. Deux personnes ont été légèrement blessées.

"Ils ont confondu la marche avant et la marche arrière"

Corinne était aux premières loges, ce jeudi matin, lorsqu'une Clio blanche est venue s’empaler sur son stand de fruits et légumes. "Ce sont des gens âgés qui ont une voiture automatique et qui ont confondu la marche arrière et la marche avant, confie une des deux propriétaires des étals percutés. Ils ont voulu se garer, ils sont arrivés à fond. Ils ont traversé l'étalage. Les structures métalliques qui tenaient l'étalage ont volé en éclats, le banc a volé en éclats"

Un automobiliste percute deux étals ce matin à Nantes au marché de Talensac. Bilan, deux blessés. pic.twitter.com/xj9qSjUaWo — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) May 23, 2019

Avant de s'encastrer dans le mur du marché de Talensac, le conducteur a percuté deux personnes. "Il y a même un client qui s'est retrouvé en dessous de la voiture", lance la commerçante. Contactés, les pompiers indiquent que l'homme et la femme ne sont que légèrement touchés.