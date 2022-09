Nantes : vaste opération de police quartier des Dervallières, l'arme longue recherchée reste introuvable

Une opération de police hors norme a été menée vendredi 23 septembre au matin dans le quartier des Dervallières à Nantes. 137 fonctionnaires ont été déployés rue Watteau, au numéro 38, connu comme étant l'un des hauts lieux du trafic de drogue nantais. Aidés de trois chiens spécialisés dans la recherche d'armes, ils ont procédé à une trentaine de perquisitions dans l'immeuble. Un objectif, retrouver une arme longue repérée sur des images de vidéosurveillance à cet endroit.

"Possiblement une arme de guerre"

Deux jours plus tôt, mercredi après-midi, la police a été avertie de la présence d'un individu entrant au numéro 38 avec une arme longue, "possiblement une arme de guerre", précise le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul. Dans la foulée, les policiers sont intervenus sur place, fouillant complètement les parties communes de l'immeuble. Trois personnes ont été interpellées. Mais l'homme en question, tout comme son arme, sont restés introuvables. D'où cette vaste opération de police "montée en 24 heures", explique le procureur.

"On a pris ça très au sérieux puisqu'en fin de semaine dernière, on a retrouvé une arme de guerre au 38 rue Watteau. Pour nous, il était hors de question d'avoir le moindre doute quant à la subsistance de cette arme à l'intérieur de cette cage d'escalier. Donc nous avons décidé de déployer des moyens extrêmement importants pour tout faire pour retrouver cette arme, et faire en sorte qu'elle ne puisse pas servir."

Notre message est clair, à chaque arme, nous déploierons les moyens qu'il faut. - Renaud Gaudeul

Plus de 130 policiers ont ainsi été mobilisés rue Watteau vendredi matin. Les appartements du numéro 38 ont été perquisitionnés un à un, "avec la coopération des habitants", précise Renaud Gaudeul. En vain : l'arme recherchée et son propriétaire se sont volatilisés.

Une escalade de la violence

Le quartier des Dervallières a été le théâtre de deux attaques en moins d'une semaine. Un nouveau blessé par balle a été découvert mercredi soir, près du stade. Un garçon d'une vingtaine d'années touché à la jambe. Quelques jours plus tôt, dimanche, un homme a été retrouvé en sang, blessé à l'arme blanche, dans le hall du 38 rue Watteau.

Une violence sur fond de trafic de drogues de plus en présente dans le quartier ces derniers mois, alors qu'au début de l'été un homme de 34 ans se faisant appeler "le roi des Dervallières" et son bras droit ont été arrêtés. "On constate indéniablement qu'il y a actuellement un certain regain de règlements de comptes, reconnaît le procureur de la République de Nantes. Et le sens de cette action peut être ainsi compris. C'est-à-dire qu'on se donne tous les moyens pour un jour, en l'occurrence, lutter contre la présence de ces armes dans certains quartiers, ici à Nantes."

