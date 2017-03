Nantes : victime de cambriolage, il se retrouve placé en garde à vue

Un habitant de Saint-Sébastien-sur-Loire, près de Nantes, s'est retrouvé en garde à vue après que sa voisine de palier ait appelé la police. La porte de son domicile était grande ouverte. Il avait été victime de cambriolage. Or, il cultivait aussi du cannabis dans son appartement.

Tout part pourtant d'une bonne action.

Soupçon de cambriolage

Jeudi midi, c'est la voisine de palier qui donne l'alerte. La porte du jeune trentenaire est ouverte. Elle soupçonne un cambriolage. Elle appelle donc la police. Les îlotiers arrivent, et ô surprise, à l'intérieur du logement, il y a des plans de cannabis. Branches, feuilles, têtes, au total : 1 kilo de drogue. Et tout ce qu'il faut pour la faire pousser : une chambre de culture grande comme une douche, une lampe au sodium, de l'engrais et un ventilateur.

Interpellé sur son lieu de travail

Le propriétaire est absent. Il est au travail. Vendeur dans une grande surface, c'est là que la police vient l'interpeller. Il reconnait cultiver du cannabis. Son casier judiciaire est vierge. Il s'en sort avec une convocation devant le délégué du procureur.

Quant à savoir qui a bien pu le cambrioler, il n'en a aucune idée. Il constate juste plusieurs objets manquants : portable, mac book, console, appareil photo. Et dépose plainte une fois sa garde à vue terminée.