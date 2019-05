Nanteuil : collision entre deux-poids lourds sur l'A10, l'autoroute coupée dans le sens Bordeaux-Paris

Un spectaculaire accident s'est produit entre deux poids-lourd ce jeudi matin sur l'autoroute A10 dans le sens Bordeaux-Paris entre les sorties 31 et 32 au niveau de Nanteuil, dans les Deux-Sèvres. La circulation est perturbée et les secours sont sur place.

Nanteuil, France

La circulation est très perturbée sur l'autoroute A10 dans les Deux-Sèvres. Un accident spectaculaire s'est produit ce jeudi matin vers 10h30 au niveau de Nanteuil, entre la sortie 32 (Limoges/Niort) et la sortie 31 (Saint-Maixent/Lusignan), dans le sens Bordeaux-Paris, direction Poitiers.

Deux blessés en urgence absolue

Deux-poids-lourds sont entrés en collision. L'un d'eux a traversé le terre-plein central. Les pompiers sont sur place. Ils font état de deux blessés en urgence absolue.

La circulation est coupée sur l'A10 dans le sens Bordeaux-Paris et ne se fait que sur une voie dans le sens Paris-Bordeaux. Sortie obligatoire et entrée interdite au niveau du n°32 (Limoges/Niort). Sur l'A83, sortie conseillée et entrée déconseillée à Niort-Est (n°11).