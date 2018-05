La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a expliqué, ce jeudi sur France Inter, avoir connaissance d'une "dizaine d'affaires" similaires à la mort de Naomi Musenga, décédée à Strasbourg après un appel au Samu.

"Je pense que c'est encore sous-estimé. J'ai demandé aux différentes Agences régionales de santé de me faire remonter ce qu'elles avaient à leur connaissance, et puis il y a un site qui existe, à la Haute autorité de santé, qui répertorie tous les dysfonctionnements graves dans les hôpitaux, donc je vais demander à ce que, sur ce registre, on me fasse remonter tout ce qui concerne les Samu et les urgences."

.@agnesbuzyn : "Agnès Buzyn au sujet du numéro unique pour le urgences : "Il ne faut pas aller trop vite en besogne" pic.twitter.com/wc5IRCSnxb — France Inter (@franceinter) May 24, 2018

Âgée de 22 ans, Naomi Musenga est décédée, à Strasbourg, quelques heures après un appel au Samu pris à la légère. L'attitude des secours pendant cet appel, dont l'enregistrement a été rendu public, avait créé une grosse polémique.

À Saint-Étienne, une femme enceinte de six mois décède après un appel au Samu.

Suite à l'affaire Naomi, une famille décide de prendre la parole : celle d'Amaury Boyer, un garçon de 13 ans décédé en 2014 des suites d'une tumeur cérébrale.

Une habitante de Fondettes rencontre la direction du CHRU de Tours et du Samu pour dénoncer ce qu'elle considère comme un scandale : alors que sa petite-fille venait de se sectionner une artère, le 112 ne lui a pas indiqué les gestes qui sauvent et n'a pas envoyé d'ambulance.