Narumi Kurosaki et Nicolas Zepeda : un couple que tout oppose ?

Le procès de Nicolas Zepeda pour l'assassinat de Narumi Kurosaki s'ouvre ce 29 mars devant la cour d'assises du Doubs à Besançon. L'étudiante japonaise et le jeune Chilien semblaient former un couple hétéroclite. Nicolas Zepeda a toujours nié avoir tué la jeune femme.

Nicolas Zepeda est la dernière personne à avoir vue Narumi Kurosaki vivante. Il nie avoir une quelconque responsabilité dans la disparition de la jeune femme. Il devra s'expliquer lors du procès pour assassinat de la jeune étudiante japonaise qui s'ouvre le 29 mars devant la cour d'assises du Doubs à Besançon.

Le Chilien est accusé d'avoir tué son ex-petite amie japonaise, alors étudiante à Besançon, en décembre 2016. Le corps de la jeune femme n'a jamais été retrouvé. Dans le couple qu'ils formaient, tout semblait a priori les opposer.

Deux mondes différents

Quand les deux jeunes gens se rencontrent, à l'université de Tsukuba au Japon, ils se rapprochent malgré leurs différences. Narumi Kurosaki a 21 ans. Elle est issue d'un milieu modeste. Ses parents sont séparés. Sa mère cumule plusieurs emplois. D'ailleurs, Narumi travaille le soir parallèlement à ses études quand elle est au Japon. Une fois en France, elle envoie une partie de sa bourse étudiante pour aider financièrement sa mère.

Nicolas Zepeda a cinq ans de plus. Il vient d'un milieu plus aisé, même si la défense de l'accusé récuse l'idée du "golden boy" de Santiago, véhiculée par les médias. Son avocate explique que le père de Nicolas Zepeda a gravi les échelons d'un gros groupe de téléphonie mobile pour devenir cadre moyen et que sa mère est ingénieure commerciale. Le dossier fait apparaitre que le père de Nicolas Zepeda possède tout de même quatre biens immobiliers au Chili.

Mais Nicolas et Narumi ont un point commun : tous deux sont de brillants étudiants, boursiers.

Des caractères tranchés

Les multiples photos des jeunes amoureux témoignent de leur idylle. Ils s'échangent d'ailleurs des centaines de messages. A ce moment de leur relation, les sourires sont de mise. Narumi est "un rayon de soleil" selon ses proches. Nicolas Zepeda, lui, est assez sûr de lui, selon plusieurs témoins. Lorsque le jeune homme leur est présenté, les parents de Narumi le trouvent "doux et gentil". Il est très amoureux de Narumi. Ils ont même des projets de mariage.

Le couple reste ensemble 18 mois et se sépare lorsque Narumi quitte le Japon pour la France en septembre 2016. Et c'est là que les choses semblent se fissurer. Des centaines de messages seront échangés entre Narumi Kurosaki et Nicolas Zepeda, depuis son arrivée en France et le moment de leur rupture, entre la fin août et le mois d'octobre 2016.

Une rupture qu'il ne digère pas

Cette rupture, le Chilien ne la digère pas selon les enquêteurs. Il poste une vidéo sur Dailymotion, dans lequel, sur un ton froid et déterminé, il semble menacer la jeune femme : "Elle doit payer un petit coup pour ce qu'elle a fait". Quelques jours avant, il a demandé à Narumi de supprimer de son compte Facebook, certains de ses amis de sexe masculin.

Les échanges sont vifs de part et d'autre. On perçoit la jalousie du jeune Chilien, mais aussi le fait qu'il est toujours amoureux. Les réponses de Narumi laissent aussi penser que la jeune femme a du caractère. "Va te faire *****" conclura-t-elle lors d'un dernier message.

