Natation : la famille Horter renvoyée devant la justice à Mulhouse pour des soupçons d'abus de confiance

L'enquête avait été lancée en 2020 suite à une dénonciation anonyme . Le clan Horter est renvoyé devant la justice, devant le tribunal correctionnel de Mulhouse pour des soupçons d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. L'entraîneur de natation Lionel Horter, sa femme, son frère Franck et leur maman devront s'expliquer lors d'une audience prévue le 16 novembre prochain.

ⓘ Publicité

"On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros"

Ils ont été présentés ce lundi devant la procureure de la République de Mulhouse Edwige Roux-Morizot à l'issue d'une garde-à-vue. "On leur reproche d'avoir détourné un certain nombre de sommes, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros", explique la procureure au micro de France Bleu Alsace. Franck Horter est sous contrôle judiciaire et ne peut plus exercer ses fonctions de président du MON le Mulhouse Olympic Natation.