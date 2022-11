Nathalie Goulet aurait été espionnée par le Qatar

Dans son édition de dimanche, le Sunday Times révèle que plusieurs personnalités européennes ont été espionnées par des hackers, à la demande des autorités qataries, et ce à moins de deux semaines de l'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar. Parmi ces personnalités, la sénatrice UDI de l'Orne, Nathalie Goulet. L'organisateur de la Coupe du Monde a vigoureusement démenti ces accusations.

Sur franceinfo ce lundi midi, Nathalie Goulet a annoncé son intention de porter l'affaire en justice: "Je vais déposer plainte, c'est une certitude". Et elle n'hésite pas à faire un lien entre cet espionnage présumé et ses fonctions à l'Assemblée Nationale. En effet, la sénatrice de l'Orne est Présidente de la commission d'enquête de lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Elle précise donc : "quand vous travaillez sur l'islam radical pour percutez forcément le Qatar". Son avocat londonien figure également parmi les victimes de cette cyberattaque à grande échelle, tout comme l'ancien patron français de l'UEFA Michel Platini.

Nathalie Goulet explique avoir découvert son nom par le biais de cet article, mais fait état d'un appel téléphonique curieux qu'elle a reçu il y a quelques mois. Un soi-disant enquêteur l'aurait contacté et lui aurait signalé qu'il connaissant le mot de passe de sa boîte Gmail.

Nathalie Goulet et les 47 autres victimes de cette piraterie un un point commun : leur prise de position sur l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar.