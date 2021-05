Nationalité française refusée pour avoir trop travaillé : à Reims, Mohamed obtient sa naturalisation

Après s'être vu refuser sa demande de naturalisation en 2020 car il avait... trop travaillé, un habitant de Reims a finalement obtenu ce lundi la nationalité française. Si c'est un soulagement pour Mohamed, son avocat se bat pour que le surplus de travail ne soit plus un motif de refus.

Son nom était en page 108 du décret de naturalisation paru au Journal officiel. Après une demande de naturalisation refusée en 2020 car il avait trop travaillé, un habitant de Reims a finalement obtenu ce lundi 3 mai la nationalité française. En décembre dernier, le témoignage de Mohamed avait soulevé une vague d'interrogations, remontant jusqu'au ministère de l'intérieur. "Ce que je retiens, c'est une immense joie et un soulagement...", souligne ce rémois qui vit depuis 13 ans en France, qui a fait ses études à Reims, qui a un casier judiciaire vierge, et qui cochait toutes les cases. Pourtant...

Mohamed s'était vu refuser sa demande de nationalité par les services de l'Etat car il avait dépassé le quota légal d'heures de travail en 2018, l'année de sa demande de naturalisation, multipliant à l'époque les contrats en tant qu'agent de sécurité. Un motif jugé complètement fou par son avocat Maître Simon Miravete car il n'est pas prévu dans les textes. Aujourd'hui, Mohamed -qui travaille au Palais de justice de Reims- a le sentiment d'avoir obtenu justice : "j'ai toujours cru en la justice en France, c'est ce qui m'a donné la force de ne pas baisser les bras".

D'autres cas similaires, son avocat en appelle au président de la République

Depuis la médiatisation du cas de son client, Maître Simon Miravete a reçu d'autres témoignages de personnes s'ayant vu refuser leurs demandes de naturalisation car ils ont "trop travaillé". "Comment oser aujourd'hui dire à quelqu'un : vous ne méritez pas d'avoir la nationalité française parce que vous travaillez trop ! alors qu'il y a plein de français qui travaillent TROP y compris le président Macron", ironise Me Miravete qui demande une réponse concrète sur ces situations.

"Je compte aller jusqu'au ministère de l'intérieur qui statue sur ces demandes et jusqu'au président de la République pour lui demander si ce genre de refus s'inscrit dans des conditions normales ou au contraire s'il s'agit de réponses complètement anormales de l'administration", souligne Maître Miravete. En attendant, Mohamed attend de pouvoir faire sa première carte d'identité. Et il précise : "je ne savais pas qu'il fallait pas dépasser un quota d'heures et je vais faire en sorte de le respecter comme tout bon citoyen français".