Nationalité française refusée pour avoir trop travaillé : Marlène Schiappa promet le rééxamen du dossier

La notification de refus date de juillet et elle a été confirmée en octobre 2020.

Alors que l'avocat de Mohamed, un habitant de Reims qui s'est vu refuser sa demande de naturalisation française car il a trop travaillé, a déposé un recours devant la justice lundi 14 décembre, l'histoire semble avoir trouvé un écho auprès de Marlène Schiappa. Ce père de famille de 36 ans a vu sa demande de nationalité ajournée car il avait dépassé le quota légal de 151 heures de travail par mois, motif jugé absurde par son avocat.

La ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté a réagi ce mardi 15 décembre, après la diffusion d'un reportage sur France 2.

Un réexamen en cours

Contactés ce mardi15 décembre, les services de Marlène Schiappa précisent qu'au "titre du droit à l'erreur", la ministre déléguée à la citoyenneté a demandé aux administrations de réexaminer le dossier pour "donner une suite favorable à ce dossier dans le respect de la loi".

Rappelons que la demande de naturalisation de Mohamed a été faite en 2018, et qu'elle a été ajournée en octobre 2020 en raison d'un cumul d'heures de travail trop important -qui remonte donc à 2018 et non à la période de crise sanitaire comme le sous entend la ministre dans son tweet-.

A l'époque, il cumulait plusieurs missions en tant qu'agent de sécurité, en CDI et en CDD, dans trois entreprises marnaises. "Je pensais bien faire, je voulais travailler et payer mes impôts...", dit-il. Aujourd'hui, ce père de famille est dans une toute autre situation, puisqu'il est agent de sécurité au Palais de justice de Reims depuis février 2020.