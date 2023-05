Naufrage à Jersey : le corps retrouvé est bien celui du capitaine du chalutier L'Ecume II

Il était porté disparu depuis décembre 2022 : le corps du capitaine du chalutier jersiais L'Ecume II, Michael Michieli, a été formellement identifié par la police de Jersey, jeudi 4 mai. Il avait été retrouvé fin avril sur l'épave du bateau de pêche. Depuis, des équipes spéciales travaillaient pour l'identifier formellement.

Le chalutier jersiais avait sombré le 8 décembre 2022 vers 5h30 du matin, après être entré en collision avec un ferry de fret, le Commodore Goodwill , de la compagnie Condor Ferries, au large des îles anglo-normandes.

Les corps des deux marins-pêcheurs retrouvés fin décembre

Quelques jours après le naufrage, deux corps avaient été retrouvés au large de l'île, puis identifiés comme ceux des deux membres de l'équipage de L'Ecume II, des marins-pêcheurs originaires des Philippines. Seul le corps du capitaine manquait à l'appel.

La famille du capitaine a donc été prévenue. "Tous nos sentiments les plus sincères sont avec la famille Michieli, nos pensées sont toujours avec eux dans ce moment difficile", indique la police de Jersey dans un communiqué. "J'envoie toutes mes pensées, prières et condoléances à la famille Michieli et à toute la communauté de la pêche à Jersey, durant un temps qui a été très difficile pour tous", a précisé sur Twitter la ministre en chef de Jersey et cheffe du gouvernement, Kristina Moore. Elle en a profité pour remercier les équipes qui sont intervenues pour récupérer le corps du capitaine sur le site du naufrage.