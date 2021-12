Naufrage à Trégunc : "j'ai sauté dans mon bateau, je n'ai pas réfléchi"

Un chalutier, l'Amaryllis, a fait naufrage ce jeudi au large de Trégunc, devant la pointe de Trévignon, dans le Finistère. Deux marins ont été sauvés in extremis par un plaisancier et la SNSM. Les deux hommes sont en hypothermie, sévère pour l'un. Ils ont été hélitreuillés à l'hôpital de Quimper.

Il n'a pas hésité, il sauté sur son bateau pour aller secourir les deux marins tombés à l'eau après le naufrage de leur chalutier, l'Amaryllis, ce jeudi à Trégunc, dans le Finistère. Quelques heures après le sauvetage d'un marin tombé à la mer, Eric Cornec, un habitant de Trégunc, qui vit sur le port de Trévignon, est encore bouleversé.

Il est 12h39 lorsqu'un témoin alerte la gendarmerie qu'un chalutier est en difficulté à la pointe de Trévignon. Un peu plus tôt, Eric Cornec jette un oeil à sa fenêtre et voit un bateau arrêté, en mer, à 200 mètres de là. Il prend sa douche et lorsqu'il en sort, il regarde à nouveau par la fenêtre et voit le même chalutier "presque chaviré". Il enfile alors sa veste et ses bottes et saute dans son bateau de plaisance.

Deux marins à la mer

"On ne réfléchit pas", explique Eric Cornec. En y allant, il entend les deux hommes crier. Quand il arrive sur les lieux, "les deux marins étaient à la mer, le chalutier avait déjà sombré. Je ne les ai pas trouvé du premier coup, ils dérivaient assez vite, poursuit l'ancien marin. Ils étaient au niveau du château de Trévignon, parmi les rochers."

Le Trégunois a concentré ses efforts sur le patron. "Le matelot flottait bien avec son [gilet de sauvetage], donc j'ai pris celui qui était le plus en difficulté. Il était bien secoué et transi de froid, il n'avait plus de force. Il a réussi à prendre mon bout et j'ai réussi à la prendre et à le mettre sur la plage arrière de mon bateau." Eric Cornec retourne alors vers le port où le capitaine du chalutier, en hypothermie sévère, est pris en charge par les pompiers.

Hypothermie sévère

Au même moment, le matelot est récupéré par une vedette de la SNSM. Lui aussi est en hypothermie. Un autre bateau de pêche tente de participer au sauvetage mais il est trop gros pour approcher des rochers.

Finalement, les deux marins sont hélitreuillés vers l'hôpital de Quimper. Le chalutier, lui, sombre par 14 mètres de fond. On ignore encore les causes de ce naufrage.