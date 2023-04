Naufrage d'un bateau dans la Manche avec 28 migrants à bord

L'amélioration des conditions climatiques est toujours redoutée par les autorités sur la Côte d'Opale. Ce mercredi matin, des migrants ont profité de la mer calme et du soleil pour tenter de traverser la Manche en bateau. Vers 9h leur embarcation a chaviré au large de Boulogne-sur-Mer, dans le détroit du Pas-de-Calais, un des plus fréquentés au monde. Un navire de la Marine Nationale, le Pluvier, a été envoyé sur place et 28 migrants ont été repêchés selon la Préfecture Maritime.

4 personnes dont des enfants hospitalisées

Ces 28 personnes dont plusieurs enfants sont tous en état d'hypothermie après avoir séjourné plus d'une heure dans une eau à 8°. Parmi les naufragés, 4 personnes ont été prises en charge par les secours en arrivant au port de Boulogne selon la préfecture maritime.

D'autres victimes ?

Un hélicoptère de la Marine a été envoyé pour survoler la zone, on ne sait pas combien de personnes avaient pris place dans la petite embarcation. Selon l'association Utopia 56 qui vient en aide aux migrants sur la Côte d'Opale, les candidats à l'exil vers l'Angleterre profitent d'une "fenêtre météo favorable en ce moment", les traversées sont "moins nombreuses que l'année dernière", l'association estime que cette année "les forces de l'ordre bloquent un peu plus les départs mais il n'y a toujours aucune solution pour les migrants".