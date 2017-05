Naufrage d'un bateau de pêche au large de l'ïle de Groix

L'Izel Vor, un fileyeur du port de Kéroman, à Lorient, a fait naufrage entre l'île de Groix et le continent vers 13 heures. Quatre marins étaient à bord. Un important dispositif de secours est déployé sur zone.

L'Izel Vor a chaviré pour une raison encore inconnue au large de l'île de Groix peu avant 13 heures. Le pilote du Saint-Tudy , navire de la compagnie Océane qui assure la liaison entre le continent et l'île morbihanaise a été dérouté sur la zone du naufrage.

Plusieurs marins ont été récupérés sains et saufs par les secours arrivés peu de temps après, selon la compagnie maritime Océane.

Le canot de la SNSM et l'hélicoptère de la sécurité civile 56 sont toujours sur zone et les opérations de secours se poursuivent. L'Izel Vor est un fileyeur construit en 1988 et le patron est David Le Quintrec.

Trafic entre Groix et le continent est perturbé jusqu'à ce vendredi soir

"Le Saint-Tudy est resté sur la zone du naufrage pendant deux heures environ avant de reprendre ses rotations vers 15 heures", nous explique Anne Sophie Tonnerre responsable marketing à la compagnie Océane . Elle nous précise par ailleurs que "le trafic sera perturbé avec des retards jusqu'à la fin de cet après-midi ".