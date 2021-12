Naufrage dans la Manche : le parquet de Paris lance un appel pour identifier les 27 victimes

Le parquet de Paris lance ce mercredi dans un communiqué un appel afin d'identifier les vingt-sept victimes du naufrage survenu dans la Manche le 24 novembre dernier.

Toute information susceptible d'aider à l'identification des personnes décédées est à transmettre à l'Institut de recherches criminelles de la Gendarmerie Nationale (IRCGN) à l'adresse suivante : am-ugivc@gendarmerie.interieur.gouv.fr. C'est le Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale qui est charge de l'identification des victimes. Il est également possible de s'adresser au service ante mortem au 0626064871.

Dans un communiqué, le parquet indique que "ce service s'assure du recueil des renseignements ante mortem, obtenus auprès des proches des victimes et des associations en lien avec les naufragés, et post mortem résultant de l’examen des corps et de la mise en exergue d’éléments identifiants. À l'issue de ces opérations, les résultats obtenus sont étudiés lors d'une commission d'identification, qui se tient sous l’autorité du procureur de la République, afin de certifier formellement l’identité des victimes et de délivrer les permis d'inhumer."

Hier, le ministre de l'Intérieur a annoncé que l'État prendra en charge l'inhumation des migrants victimes du naufrage. Le 24 novembre, dix-sept hommes, sept femmes, deux adolescents et un enfant sont morts dans ce naufrage.