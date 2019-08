Naufrage dans la Manche : le procureur confirme un problème moteur avant le drame

Agon-Coutainville, France

Un médecin légiste a examiné ce mardi les corps des trois jeunes victimes du naufrage d’un bateau au large d’Agon-Coutainville. L’examen conclut à des décès "imputables à un syndrome asphyxique". Cela confirme que les enfants, coincés dans la vedette au moment du drame, sont morts par noyade. "Aucune autopsie ne sera réalisée, la cause du décès ayant été déterminée", précise le parquet.

Les trois enfants, deux filles de 13 ans et 9 ans et un garçon de 7 ans, étaient originaires de l’Orne et de Mayenne.

Le problème moteur se confirme

Les trois adultes qui se trouvaient sur le bateau et qui ont survécu au naufrage, ont expliqué aux enquêteurs que le moteur du bateau s’est enrayé pendant une manœuvre. Une vague a ensuite fait chavirer la vedette. Les adultes ont été projetés à l’eau, tandis que les enfants sont restés piégés à l’intérieur de la cabine.

Une expertise du bateau sera prochainement menée pour vérifier l’état et la conformité aux règles de navigation.