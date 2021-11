Naufrage de Calais : l'appel au secours des migrants est resté sans réponse selon un rescapé

C’est un témoignage effrayant. Celui de l’un des passagers du bateau qui a coulé la semaine dernière au large de Calais. Vingt sept personnes sont mortes ce jour-là. Grâce aux précisions de cet homme originaire d’Iran, à Rudaw TV, une télévision kurde, on en sait plus sur les conditions du naufrage.

C'est un témoignage effrayant qui est dévoilé par la télévision kurde Rudaw TV. Celui de l’un des passagers de ce bateau qui a coulé la semaine dernière entre Calais et Douvres. Aujourd'hui grâce aux précisions de ce jeune homme, originaire d’Iran, à Rudaw TV, on en sait plus sur les conditions du naufrage.

L'un des deux rescapés accuse les autorités britanniques et françaises

Mohammed Ibrahimzadeh, 21 ans, se présente comme l'un des deux seuls survivants du naufrage de l'embarcation qui a couté la vie à 27 migrants dans la Manche. Il affirme que les victimes ont appelé les polices françaises et britanniques peu avant la noyade, sans qu'aucune intervention ne soit déclenchée.

Selon Richard Place, le correspondant de Radio France à Londres, qui a visionné ces images : il est 19h passé quand ils embarquent sur le bateau pneumatique. Il fait déjà nuit noire. Mohammed Ibrahim Zada dit "être accompagné de 32 autres candidats à l’exil". Rapidement, l’embarcation se dégonfle et se remplit d’eau. Les passagers débattent de la possibilité d’alerter un navire qu’ils ont aperçu. Mais la majorité veut traverser. Alors ils s’activent, certains écopent, d’autres essaient de remettre de l’air. En vain.

Le jeune homme de 21 ans dit qu’ils ont pu téléphoner à la police française, ils ont même indiqué leur position. On leur répond qu’ils sont désormais dans les eaux britanniques, impossible d’intervenir. Ils appellent alors les autorités de l’autre côté de la Manche, qui renvoient vers la France. Au cours de son témoignage à Rudaw TV, Mohammed Ibrahim Zada explique que certains passagers ont peu à peu perdu espoir : "Les gens ont perdu espoir et ont abandonné. Nous avons commencé à sombrer progressivement. Les vagues nous repoussaient vers la France et le bateau a coulé, tout le monde est tombé dans l’eau."

Nous nous sommes tous pris par la main pour ne pas se noyer. Mohammed Ibrahim Zada, rescapé du naufrage de Calais

D'après ce rescapé du naufrage, certains passagers se sont noyés le lendemain matin : "Au petit matin, quand le soleil s’est levé, les gens n’en pouvaient plus et ils ont abandonné, ils ont renoncé à la vie". En hypothermie lorsqu’il a été sauvé, Mohammed Ibrahim Zada a été soigné en France. Il explique aujourd’hui qu’il voulait travailler en Angleterre pour payer les soins médicaux de sa sœur.