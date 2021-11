Naufrage de migrants dans la Manche : des rassemblements organisés ce jeudi à Calais et Dunkerque

Associatifs et habitants appellent à de nouveaux rassemblements

Les associations d'aide aux migrants rendront hommage ce jeudi soir aux 27 exilés qui ont péri, mercredi, en tentant de traverser la Manche.

Des commémorations sont prévues à 18h à Dunkerque devant la stèle des droits de l'homme, à 18h30 parc Richelieu à Calais, où associatifs et habitants pourront participer à un "cercle de silence", et à 20 h à Paris, Place de la République.

Qu'avons nous fait de nos frères?

A 18h30, les diocèses de Lille et Arras appellent les églises à faire sonner le glas. L'archevêque de Lille, Monseigneur Ulrich, présidera un temps de prière au calvaire des marins de Dunkerque à 17 heures. "Qu'avons nous fait de nos frères?" s'interrogent les évêques de Lille, Arras et Cambrai. "Comment penser que la fermeture des frontières et le renforcement de la sécurité puissent résoudre de façon durable cette crise migratoire?"

Les tentatives de traversées se sont poursuivies dans le secteur de Grande-Synthe au lendemain du naufrage qui a causé le mort de 27 personnes, parmi lesquelles 7 femmes dont une enceinte et une fillette.

Du côté de l'enquête, une cinquième personne, soupçonnée d'être un passeur, a été interpellée. Mais rien ne prouve à ce stade qu'elle est directement liée au naufrage.

Jeudi, une réunion interministérielle s'est tenue à Matignon pour définir les moyens de "renforcer la coopération policière, judiciaire et humanitaire", "pour mieux lutter contre les réseaux de passeurs".

Depuis la Croatie, où il effectue un déplacement, Emmanuel Macron a appelé à une coopération plus forte en la matière, alors que la France est un pays de transit. "Quand ces femmes et ces hommes arrivent sur les rivages de la Manche, il est déjà trop tard", a insisté le chef de l'Etat.

La France convie dimanche à Calais les ministres en charge de l'immigration belge, allemand, néerlandais et britannique, ainsi que la Commission européenne.