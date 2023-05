Naufrage de migrants dans la Manche : cinq militaires mis en examen pour non-assistance à personnes en danger

Un an et demi après le naufrage dans lequel 27 migrants avaient trouvé la mort au large de Calais, plusieurs personnes ont été placées en garde vue et présentées à un magistrat de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) du tribunal judiciaire de Paris.

Parmi elles, plusieurs militaires du Cross Griz-Nez, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. Cinq d'entre eux sont mis en examen pour non-assistance à personne en danger.

Les autorités françaises sont effet suspectées d'avoir été appelées à l'aide à une quinzaine de reprises par les migrants et de ne pas être intervenues. Des éléments du dossier judiciaire consultés par la cellule investigation de Radio France ont montré que les secours n'ont pas mesuré l'urgence de la situation.

Le canot avait coulé le 24 novembre 2021. Vingt-sept corps avaient être repêchés, dont ceux de six femmes et d’une fillette. Seuls deux survivants avaient été secourus.

De son côté, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord affirme renouveler son soutien à tous les opérateurs du Cross Gris-Nez, qui sont presque tous aujourd'hui engagés dans des chaînes de sauvetage.

Depuis le naufrage, les moyens de secours ont été renforcés avec notamment six patrouilleurs en permanence dans le secteur. Depuis le début de l'année, plus de 1.200 personnes ont été prises en charge dans la zone du Gris-Nez.