Naufrage du Breiz : Saint-Vaast-La-Hougue a rendu hommage à ses "enfants"

Les bateaux ont remonté le chenal devant des centaines de personnes le long de la jetée et des quais de Saint-Vaast-La-Hougue

Ce dimanche 17 janvier, un défilé de bateaux remonte le chenal vers le port de Saint-Vaast-La-Hougue, au son des cornes de brume. Sur la jetée, c'est le recueillement en mémoire de Quentin, Jimmy et Steven, les trois marins morts lors du naufrage du chalutier Le Breiz dans la nuit de jeudi à vendredi au large du Calvados. Saint-Vaast, c'était le port d'attache de ce navire.

Dans l'assistance, certains ont du mal a contenir leurs larmes. "C'est extrêmement émouvant car ce sont de jeunes matelots, des enfants du pays. C'est tragique, catastrophique, inexplicable. On fait partie de la même famille", confie Eric, ostréiculteur, les yeux rougis, qui connaissait les parents de Quentin.

La grande famille des gens de mer s'est rassemblée. Mais au-delà, c'est un territoire plongé dans le deuil : Saint-Vaast bien-sûr, mais aussi Cherbourg - où deux des marins avaient été licenciés à l'AS Cherbourg football - et plus généralement le Cotentin. "Tout le monde est solidaire. C'est dur. Malheureusement, l'océan a le dernier mot. Hier, j'ai posé trois cierges et une bougie aujourd'hui, à la chapelle des marins", commente Quentin, originaire de Valcanville.

Un territoire soudé

Une commune touchée en plein cœur, qui fait front pour la famille. "On connaissait indirectement le patron du bateau. Perdre trois jeunes de cet âge, 19, 26 et 27 ans... c'est terrible", ajoute Philippe. "Mon père était pêcheur. C'est un beau métier, mais c'est dur. Dans des épreuves comme ça, on se rend compte du danger. Cette foule, c'est encourageant pour la famille. Un bel hommage", explique Fabienne, qui connait la grand-mère d'une des victimes.

Le but, c'est que la famille ne s'endette pas, que ça leur enlève le poids de l'argent. Ils ont d'autres choses à penser - Carolann Grelot

Depuis le drame, plusieurs cagnottes ont été lancées pour aider la famille dans cette épreuve. Notamment celle mise en ligne par Carolann Grelot, une habitante de Flottemanville-Hague. "Il y aurait quatre cagnottes en tout. On est tous marqués par cette tragédie. Il ne fallait pas faire traîner les choses : la famille va avoir besoin de cet argent le plus rapidement possible", explique Carolann.

Les corps des trois marins vont être rapatriés vendredi. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte afin de déterminer précisément les causes de ce naufrage.

à lire aussi Mort des trois marins : le choc des habitants de Courseulles et des sauveteurs de Ouistreham