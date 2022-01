Un an après le naufrage du Breiz, un chalutier-coquilleur basé à Saint-Vaast-la-Hougue, l'enquête met hors de cause la SNSM de Ouistreham qui remorquait le navire quand il a chaviré. Le naufrage au large de Lion-sur-mer dans le Calvados avait coûté la vie aux trois pêcheurs manchois à bord.

Naufrage du Breiz : un an après la mort des trois pêcheurs manchois, la SNSM mise hors de cause par l'enquête

Il y a un an, dans la nuit du 14 au 15 janvier 2021, le Breiz chavire au large de Lion-sur-mer (Calvados) alors qu'il était remorqué par la SNSM de Ouistreham suite à une avarie. A son bord, 3 pêcheurs manchois : deux frères originaires de Cherbourg et un troisième marin de Saint-Vaast-la-Hougue où était d'ailleurs basé le chalutier. Leurs corps seront retrouvé le lendemain par les plongeurs de la gendarmerie.

Ce vendredi 14 janvier, un an après la catastrophe, le bureau d'enquête des événements de mer (BEAMer) rend ses conclusions. Les causes du naufrage sont multiples mais la SNSM de Ouistreham est hors de cause d'après le rapport d'enquête.

La météo, le chargement du navire et l'inexpérience de l'équipage sont à l'origine du naufrage

Victime d'une avarie près de Port-en-Bessin, le Breiz fait appel au Cross Jobourg pour le secourir alors qu'un vent fort attire le bateau vers la côte. Le canot de la SNSM de Ouistreham se rend alors sur place et remorque le chalutier. Dans cette opération, le poids du navire, chargé de coquilles au retour de la pêche, aggrave la situation déjà difficile dans ces contions météorologiques. Le bateau se met à gîter avant de sombrer, les trois marins à son bord.

L'enquête indique que les secouristes ignoraient le poids du chargement du _Breiz_au moment du remorquage et n'ont donc pas pu indiquer aux pêcheurs de rééquilibrer la répartition de la charge en déplaçant les coquilles encore dans les filets par dessus bord. La SNSM de Ouistreham a donc agi correctement avec les informations dont elle disposait au moment des faits.

Ce dont les secouristes ne pouvaient également avoir connaissance, c'est l'inexpérience de l'équipage du Breiz. C'est là une "lacune de sécurité" que met en avant le rapport d'enquête. Le patron du chalutier n'avait pas le brevet obligatoire nécessaire et le plus jeune marin n'avait pas de titre professionnel pour être matelot. Ce manque d'expérience les a empêcher d'analyser correctement la situation au moment du naufrage et d'agir en conséquence.

Parmi les recommandations que fait le BEAMer dans son rapport d'enquête, une s'adresse à l'administration maritime et lui conseille d'effectuer à l'avenir des contrôles de la qualification des personnels embarqués dans la pêche artisanale.

La SNSM de Ouistreham toujours sous le choc un an après

Quelques jours après le naufrage en janvier 2021, la habitants de Saint-Vaast-la-Hougue où le Breiz était basé, avaient rendu hommage aux trois pêcheurs manchois. © Radio France - Pierre Coquelin

Cet anniversaire, pour le président des sauveteurs de Ouistreham, Jacques Lelandais, c'est une "date fatidique qui a marqué la station". Un an après et même mis hors de cause, les bénévoles qui faisaient partie de l'intervention, comme les reste de la station, pensent toujours à ce drame qui a coûté la vie à trois marins. "Il y en a quelques un qui vraiment ont été marqués, qui n'arrêtent pas d'y penser," explique le président de la station, "et le patron du bateau est toujours marqué. C'est quand même quelqu'un qui a 750 sorties." Une cellule d'aide psychologique avait été mise en place à l'époque pour tous les bénévoles. Pourtant, malgré le temps qui a passé, Jacques Lelandais l'affirme : "quand les sauveteurs passent à l'endroit du naufrage, ils le savent, ils se souviennent."