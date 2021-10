Naufrage du Bugaled Breizh : l'audience à Londres, une "étape essentielle" selon l'avocat de trois familles

Un nouvel espoir pour les familles des victimes du Bugaled Breizh, 17 ans après le naufrage du chalutier breton à Loctudy en 2004. Après des mois d'attente, le tribunal de Londres va examiner le dossier. L'audience s'ouvre pour trois semaines. A la barre, de nombreux témoins. Sur le banc, des familles des parties civiles. Deux des cinq corps ont été repêchés dans les eaux anglaises, d'où cette "Inquest" côté britannique.

"Une étape essentielle" pour l'avocat de trois des familles, Maître Dominique Tricaud. "Depuis le premier jour, je dis que nous arriverons à la vérité. Nous y arriverons, parce que les familles ne pourront porter le deuil que le jour où elles connaîtront la vérité."

Pour rappel, le 4 octobre, le chalutier a sombré en quelques minutes alors que se tenait le même jour dans cette zone, un exercice anti-sous-marin de l'OTAN. En 2015, la Cour de cassation a validé le non-lieu prononcé dans l'enquête sur le naufrage. Les familles espéraient que la plus haute juridiction française permettrait la réouverture du dossier. Jusqu'ici, la justice française a estimé qu'il était impossible de savoir si un sous-marin avait accroché un des câbles qui relie le chalut au navire, ou s'il y a eu un accident de mer.

Epave du chalutier le Bugaled Breizh dans le port militaire de Brest © Radio France - Mikaël Roparz

Plusieurs témoins-clefs entendus

Pour Dominique Tricaud, c'est en soit le premier procès : "C'est la première fois qu'il va y avoir un procès : la justice française après avoir été très courageuse au début, puisque le renflouement du Bugaled Breizh, le travail des premiers juges d'instruction qui ont informé les parties civiles qu'il concluaient à l'implication d'un sous-marin, tout ça a été très courageux, mais la raison d'Etat a été plus forte, et la France a refusé de juger ce dossier." L'avocat considère que malgré le Brexit, les Britanniques "consacrent aux victimes un procès", dont l'objectif est de déterminer qui a coulé le Bugaled Breizh.

Plusieurs témoins clefs vont se succéder à la barre : les marins-pêcheurs du chalutier Eridan, les premiers à être accouru pour secourir le navire, seront entendus. Vont aussi s'exprimer : l'ex-commandant du sous-marin anglais HMS Turbulent, ainsi qu'un officier de la police spéciale de la Royal Navy.

"Le temps ne peut endormir les Bretons et les marins"

Pour Me Tricaud, ce n'est pas le procès de la dernière chance, il reste convaincu que la vérité finira par éclater un jour. "Pour quiconque connaît les Bretons et les marins, il ne faut pas croire que le temps peut les endormir. De l'autre côté, les auteurs sont aussi des marins, et qu'avant de défendre nos nations dans des sous-marins, ce sont des marins, il existe une solidarité qui me fait penser que des bouches s'ouvriront."

Plusieurs familles vont se déplacer à Londres, dont le fils d'un des marins décédés, Thierry Lemétayer. "Les familles sont pleines d'optimisme, c'est la preuve qu'ils ne sont pas oubliés. Après, on ne peut pas affirmer qu'il en sortira quelque chose de positif. C'est aussi la démonstration pour les coupables qui eux savent très bien qui ils sont, que tout ça, ça continuera jusqu'au jour où ils seront démasqués", affirme Maître Tricaud.