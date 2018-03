Un navire de 82 mètres de long retourné suite à une collision avec un navire de pêche, ça peut surprendre. C'est pourtant ce qui s'est passé hier en milieu d'après-midi à une centaine de kilomètres au large de Cherbourg. Les opérations de sauvetage des 7 membres d'équipage se sont bien déroulées et 24 heures après les faits, le remorquage de l'épave à la dérive a pu débuter.

Mettre l'épave à l'abri avant la dégradation des conditions météo

Les conditions météorologiques se dégradant en fin de journée, le préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord a souhaité qu'une méthode particulière de remorquage soit mise en oeuvre afin de mettre à l'abri et à l'écart des voies maritimes de navigation la coque du cargo. Une solution technique atypique impliquant le passage de la remorque dans le tunnel de propulseur d'étrave a été proposée par l'équipage de l'Abeille Liberté en fin de matinée ce mercredi. Vers midi, la remorque a été passée avec succès par l'avant de la coque et une demi-heure plus tard, l'Abeille a réussi à mettre en tension l'attelage de la remorque puis à tracter la coque du Britannica Hav. Aucune pollution n' a été constatée autour de la coque du Britannica Hav tracté désormais en direction du Havre.

Des questions sur les responsabilités de l'accident

Pour l'association Robin des Bois, cet accident pose un certain nombre de questions, notamment sur les circonstances dans lesquelles il est intervenu.

D'après l'association, le Deborah, le navire de pêche belge impliqué dans la collision se serait mis en action de pêche le 18 mars, en plein rail de la Manche, un couloir emprunté chaque année par plus de 70 000 navires de commerce. Le 20 mars, jour de l'accident, le navire aurait changé de zone de pêche et orienté sa route plein sud, traversant ainsi le rail à une vitesse d'environ 10 noeuds, éperonnant dans cette manoeuvre le flanc bâbord du Britannica Hav parti de Renteria en Espagne direction Keadby au Royaume-Uni.

Le Deborah, bateau de 30 mètres de long, a regagné son port d'attache de Zeebrugge. -

Dans un communiqué, l'association Robin des Bois estime qu'il est insensé qu'un bateau de pêche travaille jour et nuit au milieu d'une autoroute maritime à double sens empruntée par 20 à 25% du trafic maritime mondial? Par ailleurs, il est regrettable que le Deborah, qui a regagné depuis son port d'attache à Zeebrugge, en Belgique, n'ait pas été dérouté vers un port français pour les besoins de l'enquête.

Du côté de la Préfecture maritime de la Manche et Mer du Nord, on précise que rien n'empêche un navire de pêche de traverser le rail et que l'accident s'est déroulé dans les eaux internationales et qu'il n'y a donc aucun pouvoir pour dérouter un navire vers un port français.