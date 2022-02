Naufrage du Mylanoh au Havre : le corps d'un des deux marins disparus a été retrouvé dans l'épave

La Marine nationale et la Gendarmerie maritime ont localisé l'épave du Mylanoh ce mardi matin, grâce à une détection au sonar. Une première reconnaissance a été effectuée par les plongeurs démineurs de la Marine pour confirmer l'identité du bateau, et les plongeurs de la Gendarmerie ont pris le relais pour explorer la coque du navire. C'est à l'avant de la petite embarcation qu'ils ont trouvé le corps d'un des deux pêcheurs disparus dans un naufrage dans la nuit du 3 au 4 février au large du cap de la Hève avec trois personnes à bord.

"Le corps était coincé dans une ouverture qui permet d'accéder à la capitainerie", indique le Procureur adjoint du Havre, Cyrille Fournier, "et les manœuvres pour désincarcérer le corps ont été difficiles et elles ont pris du temps" explique le magistrat. Le Parquet ne communique pas sur l'identité du pêcheur tant qu'elle n'est pas encore confirmée. Des examens doivent avoir lieu aujourd'hui. Les recherches interrompues ce mardi après-midi reprendront dès ce mercredi matin, si le temps le permet, pour explorer le reste du navire et tenter de retrouver le troisième marin disparu.

Une première victime avait été repéchée le jour du drame dans la zone, mais l'homme était décédé malgré sa prise en charge par les secours. Quant aux causes du naufrage, l'hypothèse d'une croche ayant entrainé le bateau par le fond reste privilégiée mais l'enquête se poursuit.