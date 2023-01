Naufrage du Mylanoh au Havre : pas de poursuites pour l'équipage du bateau de Dieppe qui a donné l'alerte

À 15 jours du premier anniversaire du naufrage du Mylanoh, le parquet du Havre annonce ce jeudi, que quatre membres de l'équipage du Bienvenue ont été placés en garde à vue mercredi pour "homicide involontaire" et libérés sans poursuites. Le bateau dieppois avait alerté le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) de la situation du Mylanoh, après avoir percuté le coquillard. Dans la nuit du 3 au 4 février 2022, ce bateau de pêche a fait naufrage au large du cap de la Hève, emportant les trois marins à bord.

Mercredi 18 février au matin, précise le procureur de la République du Havre dans un communiqué, quatre membres de l'équipage du bateau dieppois le Bienvenue, dont le capitaine, "ont été placés en garde à vue notamment du chef d'homicide involontaire". L'objectif était de les confronter à l'exploitation d'enregistrements radars d'un porte-conteneurs naviguant à proximité du naufrage il y a un an.

Pas de poursuites

Les gardes à vue de trois marins ont été levées dès mercredi soir. Le capitaine du Bienvenue a lui été entendu encore ce jeudi, et a maintenu ne pas avoir vu le Mylanoh, tant sur l'eau que sur son écran radar. Il a également réaffirmé qu'il avait percuté le Mylanoh alors que la coque de celui-ci était déjà retournée. Il est ressorti libre ce jeudi. Aucun des quatre marins n'est poursuivi pour l'heure.

L'enquête continue, précise le parquet du Havre, confiée au groupement de gendarmerie maritime de la Manche Mer du Nord.

Le jeune Alan toujours porté disparu

Dans la nuit du 3 au 4 février, le Mylanoh a fait naufrage au large du cap de la Hève, à son bord : trois marins de 52, 18 ans et Alan, un stagiaire de 17 ans. Un des trois marins a été sauvé, mais il est décédé à l'hôpital. Un autre corps a été retrouvé quelques jours plus tard dans l'épave . Mais le jeune Alan est toujours porté disparu. On ne connait toujours pas les circonstances exactes de l'accident , les plongeurs ont fouillé à plusieurs reprises l'épave.