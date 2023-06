Naufrage du Mylanoh : l'enquête du BEAmer retient la thèse d'une collision avec un bateau dieppois

"Le chavirage du Mylanoh sans intervention extérieure n'est pas impossible" concluent les enquêteurs du BEAmer mais l'hypothèse d'une "croche", lorsque le filet reste accroché au fond et peut faire chavirer le bateau n'est pas celle qu'ils retiennent. L'hypothèse privilégiée, c'est celle d'un naufrage provoqué par la collision du chalutier havrais avec le Bienvenue, un coquillard dieppois qui pêchait dans la zone cette nuit là. Le patron et un salarié du Mylanoh sont morts. Le corps d'Alan, un stagiaire de 17 ans qui se trouvait a bord, n'a jamais été retrouvé. Selon ce rapport, rendu public récemment, le naufrage serait intervenu dans des circonstances où les torts seraient partagés. Le Mylanoh avait éteint son AIS, le système d'identification qui permet aux bateaux de se localiser tandis que la vigilance de l'équipage du Bienvenue n'était pas optimale. La rapport précise ainsi que personne ne surveillait véritablement l'avant du bateau au moment ou le Mylanoh a changé de cap, pour une raison inconnue. Le patron du Bienvenue était "accaparé par la manœuvre du gréement sur l’arrière, il n’a probablement pas été en mesure de voir le demi-tour effectué par ce navire, après un trait cap à l’ouest. De son côté, il est probable que le Mylanoh ait effectué cette manœuvre sans tenir compte de la proximité du Bienvenue".

D'après les constatations effectuées par ailleurs, les déformations, les traces de peinture, les échos radars des deux navires, les enquêteurs déduisent que les deux coquillards étaient tous deux en action de pêche, donc en mouvement, à une vitesse de 4 nœuds. Le Bienvenue aurait alors accroché les funes du Mylanoh, ces cordages d'acier qui relient le filet de pêche au chalutier, entraînant son naufrage rapidement. Une hypothèse qui contredit les déclarations de son patron en garde à vue. Il affirmait avoir "tapé dans un truc" mais que le Mylanoh était déjà retourné quand il l'a percuté. Il avait été libéré à l'issue de sa garde à vue, sans poursuites. Pour l'instant. L'enquête pénale est toujours en cours.

Les rédacteurs du rapport précisent qu'il "n'a pas été rédigé, en ce qui concerne son contenu et son style, en vue d'être utilisé dans le cadre d'actions en justice" et que "son seul objectif est d’améliorer la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires et d’en tirer des enseignements susceptibles de prévenir de futurs sinistres du même type".