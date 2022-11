Naufrage mortel de 27 migrants dans la Manche : l'enquête accable les secours français

Il y a un an, 27 migrants sont morts dans le naufrage de leur bateau dans la Manche alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre. L'enquête est accablante pour les secours français. C'est ce que le journal Le Monde a révélé dimanche.

ⓘ Publicité

La cellule d'investigation de Radio France a pu avoir accès à des éléments du dossier judiciaire et ils montrent clairement que les secours n'ont pas mesuré l'urgence de la situation. Ils ont laissé le bateau dériver vers les eaux anglaises, sauf que les Britanniques ne sont pas intervenus non plus.

A dix-huit reprises cette nuit-là, ces migrants en perdition ont appelé les secours français, le Cross, et même le Samu. A six reprises également, ils leur ont envoyé leur géolocalisation, via Whatsapp, comme le veut la procédure. Pourtant le Cross n'a pas dépêché de bâteau de sauvetage. Il a informé les secours anglais, pariant vraisemblablement sur le fait que les migrants n'allaient pas tarder à arriver dans les eaux britanniques. Voici le compte-rendu de l'appel de 2h28. Les échanges sont édifiants.

"Allo, aidez-moi, vous pouvez m'aider?

Je n'ai pas votre position.

Je vous l'ai déjà donné, vous m'avez dit que nous étions dans les eaux anglaises.

Alors vous pouvez appeler le 999

Oui j'ai appelé le 999 mais...

Quoi?

J'ai appelé le 999 mais

Pouvez-vous attendre, je vous passe les Anglais".

L'opératrice raccroche, on entend qu'elle dit en apparté à un collègue "Allez pschitt, votre migrant machin là". Le canot continue de dériver. Les migrants continuent d'appeler à l'aide. Mais le Cross considère que ce n'est plus son ressort. Voici le compte-rendu de l'appel de 3h31 :

"Allo

Oui

Au secours s'il vous plaît, je suis dans l'eau.

Oui mais vous êtes dans les eaux anglaises

Non non pas les eaux anglaises, les eaux françaises. S'il vous plaît pouvez-vous venir vite?

Non non vous êtes dans les eau anglaises, attendez, je vous confie à la garde côtière anglaise"

La communication coupe et on entend l'opératrice en apparté : "ah bah si t'entends pas, tu seras pas sauvé". Quant aux secours anglais, on ne sait pas encore à ce stade de l'enquête, pourquoi eux non plus ne sont pas intervenus.

"De façon délibérée, on ne leur a pas porté secours"

Maître Emmanuel Daoud est l'avocat de plusieurs familles de victimes. ll estime qu'il y a eu une grande négligence de la part des secours français : "De façon délibérée, on ne leur a pas porté secours, au motif que cette embarcation dérivait vers les eaux territoriales anglaises. Il y a une convention franco-britannique", affirme-t-il, "qui oblige chacune des parties à intervenir immédiatement lorsqu'il y a urgence, à porter secours".

"Des pleurs, des cris de détresse, des appels, des gens qui sont dans l'eau au moment où ils appellent, que faut-il de plus pour dire que leur vie est en danger", ajoute l'avocat.

Interrogée, la préfecture maritime de la Manche, dont dépend le Cross, explique qu'elle n'a pas accès au dossier judiciaire et qu'elle ne peut pas commenter des informations parcellaires. La porte-parole nous affirme que ses équipes font le maximum pour secourir les migrants mais rappelle que les traversées sont en hausse exponentielle : 45 000 départs depuis début 2022.