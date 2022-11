Naufrage mortel de migrants dans la Manche : "On sauve des vies", affirme le préfet du Nord un an après

Il y a un an, 27 migrants trouvaient la mort dans la Manche alors qu'il tentaient de rejoindre l'Angleterre. Leur embarcation a fait naufrage. Un an après cette tragédie migratoire, la pire dans la Manche, les secours sont mis en cause.

ⓘ Publicité

Invité de France Bleu Nord ce jeudi, le préfet du Nord Georges-François Leclerc a assuré que les gendarmes et les policiers étaient animés par la volonté de sauver des vies.

"On sauve des vies sur le rivage en empêchant les embarcations et on sauve des vies en mer. Bien sûr, il y a ce drame, il y a une enquête. Évidemment, je ne peux pas dire autre chose que ce qu'on dit les ministres. S'il y a eu des fautes, évidemment il y aura des conséquences", a précisé le préfet du Nord.

loading

Plus d'une traversée sur deux est empêchée

Plus de 40 000 exilés ont tenté de traverser la Manche depuis le début de l'année, le record de l'an dernier largement battu. La stratégie de l'Etat est elle la bonne puisqu'il y a toujours plus de candidats pour rejoindre l'Angleterre ?

"Nous avons un taux de mises en échec, c'est à dire d'empêchement de ces embarcations qui est aussi élevé que l'an dernier avec plus de candidats à la traversée (NDLR : plus d'un bateau sur deux). Donc ça veut dire que nous sommes plus efficaces que l'an dernier", a souligné le préfet du Nord. "Nous sommes effectivement plus efficaces grâce à des renforts, grâce à la technologie, grâce aussi à une stratégie. Mais vous avez plus de candidats à la traversée, plus de candidats et autant de bateaux, donc plus de personnes par bateau ou des bateaux plus gros, donc plus de danger".

Au moins une centaine de militaires ou policiers interviennent 24 heures sur 24, sept jours sur sept sur les 150 km de côte entre Bray-Dunes (Nord) et Saint-Valery-sur-Somme (Somme), a rappelé le préfet du Nord, ajoutant qu'il y avait "des pointes d'effort à Calais, soit à Loon-Plage, soit sur des points de départ dans le Pas-de-Calais, la Somme ou à Dunkerque".

850 passeurs interpellés cette année

"Nous avons des très bons résultats cette année, meilleurs que l'an dernier à ce stade. Nous avons interpellé 850 passeurs", a précisé le préfet du Nord Georges-François Leclerc ce jeudi matin sur France Bleu Nord.

"On ne se contente pas de les interpeller sur le rivage. Ceux qui organisent les traversées, nous les repérons et nous les traitons comme des trafiquants ou passeurs. L'enjeu, c'est de les prendre au moment où ils traversent la frontière franco-belge, par exemple", a-t-il ajouté.

"Nous avons une collaboration fructueuse avec les autorités belges, les autorités britanniques, grâce aux accords de Sanders qui ne sont pas seulement des accords de financement pour acquérir de la technologie (des drones, des jumelles) mais qui sont aussi des accords de coopération policière", a insisté le préfet.

À lire aussi "Si je dois mourir en essayant tant pis": reportage à Calais un an après la mort de 27 migrants dans la Manche

Voir l'intégralité de l'entretien

Vous pouvez regarder l'intégralité de l'entretien avec le préfet du Nord Georges-François Leclerc

loading