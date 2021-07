Navigation stoppée à Pont-du-Bois suite à une avarie sur une traversée sous-fluviale

"À la suite d’une avarie sur une traversée sous-fluviale, ouvrage hydraulique de Voies navigables de France, au niveau de la commune de Pont-du-Bois, la navigation n’est plus possible sur le bief 40 du canal des Vosges versant Saône, entre les PK 134,90 et PK 136,192" indique la préfecture de la Haute-Saône, dans un communiqué ce dimanche 4 juillet 2021. Soit sur deux kilomètres.

Le trafic fluvial coupé sur 2 km

"Les équipes de VNF ont pris les mesures de sécurisation nécessaires, notamment le blocage des écluses, l’interruption de la navigation fluviale, ainsi que des mesures de sauvegarde des poissons" ajoutent les services de l'Etat.

La véloroute inondée

La véloroute Charles-le-Téméraire a été inondée. Les cyclistes sont invités à ne pas l’emprunter entre les villages de Pont-du-Bois et Selles. Le conseil départemental, en lien avec VNF, a placé un panneau en amont de cette section pour avertir de cette coupure.