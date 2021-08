La femme de 70 ans accompagnait sa petite-fille dans la nacelle d'une petite roue de trois mètres de haut. Le poids des deux corps n'était pas adapté et a fait basculer la nacelle, les faisant chuter au sol.

Nay : une femme de 70 ans et sa petite-fille chutent d'un manège de la fête foraine

Une petite fille et sa grand-mère de 70 ans ont chuté d'un manège ce mardi après-midi vers 16 heures, à Nay, place du Marcadieu où se trouve actuellement une fête foraine. La dame accompagnait sa petite-fille dans une grande roue adaptée aux enfants, de trois mètres de haut. Mais le poids des deux passagères n'était pas adapté à ce que pouvait supporter la cabine. La nacelle a donc basculé et fait chuter la grand-mère et sa petite-fille au sol. Aucune n'est blessée, la petite fille est rentrée chez elle, mais sa grand-mère sa été transportée à l'hôpital de Pau en état de choc. Une enquête de gendarmerie est ouverte.