Nazelles-Négron : 8 mois ferme pour avoir menacé une personne avec une hache

Nazelles-Négron, France

Un homme de 50 ans a été condamné lundi à 8 mois de prison ferme, et incarcéré, par le tribunal correctionnel de Tours. Il comparaissait pour violences avec arme et menaces de mort. Vendredi dernier, le 7 décembre, à Nazelles-Négron, il avait été interpellé par les gendarmes d'Amboise alors qu'il menaçait de mort avec une hache la personne qui l'hébergeait. Il avait ensuite jeté dans la cheminée des objets et vêtements lui appartenant. L'homme qui était très alcoolisé au moment des faits, avait été placé en détention en attendant son procès.