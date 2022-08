Nazelles-Négron : poursuivi pour viol et agressions sexuelles, le maire Richard Chatellier démissionne

Poursuivi notamment pour viol et agressions sexuelles, le maire de Nazelles-Négron, Richard Chatellier, a envoyé sa démission par courrier à la préfecture d'Indre-et-Loire.

La majorité municipale et l'opposition lui avaient fixé un ultimatum au 12 août pour clarifier sa position. C'est chose faite. Le maire de Nazelles-Négron, Richard Chatellier, a fait part de sa décision de démissionner. Il en a informé la préfecture d'Indre-et-Loire par courrier, ce vendredi.

Sorti de détention provisoire début juillet, après trois mois derrière les barreaux, l'élu de 68 ans est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour "viol", "agressions sexuelles" et "corruption de mineures". Il est soupçonné d'avoir abusé de jeunes filles, âgées de 13 à 17 ans au moment des faits présumés, entre 2013 et 2021. Le parquet de Tours a retenu quatre des cinq plaintes déposées contre lui.

La décision finale revient à la préfète

La préfète d'Indre-et-Loire a maintenant un mois pour accepter la démission de Richard Chatellier. Le conseil municipal aura ensuite 15 jours pour organiser l'élection d'un nouveau maire et le renouvellement de ses adjoints.