Notre-Dame-des-Landes : cinq habitants de la ZAD mis en examen pour séquestration

Cinq personnes interpellées sur l'ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes ont été mises en examen pour "séquestration, violences aggravées et association de malfaiteurs". Elles sont présentées ce jeudi au juge des libertés et de la détention. Elles seraient impliquées dans l'enlèvement d'un autre zadiste.

Notre-Dame-des-Landes, France

C'est une sorte d'expédition punitive qui serait reprochée aux cinq personnes interpellées, quatre hommes et une femme, qui vivaient sur la ZAD et qui étaient impliquées dans l'évolution de ce territoire depuis l'abandon du projet d'aéroport en janvier 2018. Elles sont soupçonnées d'avoir en octobre dernier enlevé, emmené de force dans une voiture, séquestré et violenté un autre zadiste qui était manifestement en désaccord avec leur vision de l'évolution de la ZAD; il ferait partie des radicaux qui ne voulaient pas négocier avec l'Etat.

Trois des mis en examen seraient impliqués dans des projets agricoles

Sur les cinq personnes mises en examen, trois feraient d'ailleurs partie du groupe des signataires de COP, des conventions d'occupation précaire; ceux qui se sont engagés à une régularisation avec la préfecture pour leurs activités agricoles. Une quinzaine de COP ont été signées.

Les suspects sont mis en examen pour "violences volontaires aggravées avec ITT supérieure à huit jours, séquestration et enlèvement avec libération avant le septième jour et association de malfaiteurs". Près de 150 personnes sont venues les soutenir et ont manifesté ce jeudi matin devant le palais de justice de Saint Nazaire.