Invité de France Bleu Loire Océan, ce matin, Philippe Grovalet, partisan du transfert de l'aéroport à Notre-Dames-des-Landes, s'est dit convaincu que "si le transfert de l'aéroport était abandonné, ça ne signifierait évidemment pas que celui de Nantes-Atlantique pourrait se développer". Le président du conseil départemental de Loire Atlantique, estime que les trois rapporteurs "proposent au président de la République, une impasse".

"trois pseudos experts qui ont montré dans ce rapport la plus grande incompétence"

"Je demande très solennellement au président de la République de faire un choix d'Etat, qui tienne compte de la justice et du droit, ce qui est fondamental dans notre République." Philippe Grosvalet rappelle la déclaration d'utilité publique, les 179 décisions de justice, un "référendum", et le soutient de toutes les collectivités locales. "Voilà ce sur quoi un homme d'Etat doit s'appuyer et pas sur les recommandations de trois pseudos experts qui ont montré dans ce rapport la plus grande incompétence."