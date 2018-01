Saran, France

La colère monte encore d'un cran dans les prisons françaises ce lundi matin. Les syndicats appellent à durcir le mouvement qui dure depuis une semaine (à Saran les blocages n'ont eu lieu que lundi et mardi, puis tout le week-end).

Le projet d'accord formulé ce week-end par le gouvernement a été unanimement rejeté samedi soir par les syndicats UFAP-UNSA et CGT. Le syndicat Force Ouvrière avait d'emblée refusé de participer aux négociations dénonçant "de la poudre aux yeux".

Des conditions de travail qui se détériorent

Le gouvernement proposait la création de 1.100 postes supplémentaires d'ici quatre ans, des mesures pour améliorer la sécurité des gardiens, ou encore la promesse d'un régime de détention adapté aux détenus terroristes et radicalisés. Un début, affirme-t-on à la prison de Saran, mais loin d'être suffisant. La réponse n'est pas adaptée à ce que les surveillants pénitentiaires vivent au quotidien, affirme Mickaël Petit, secrétaire local adjoint Force Ouvrière : "Il y a quelques années nous étions victimes d'insultes. Ensuite il y a eu les agressions physiques, avec parfois des surveillants qui se faisaient agresser à l'extérieur, au supermarché avec leur famille. Désormais, les personnes détenues ont franchi un nouveau cap. Il y a des tentatives d’assassinat de surveillants."

L'une des solutions avancées par les syndicats pour faire face à ces détenus de plus en plus violents, ce serait la formation. C'est un droit, mais dans les faits certains surveillants n'en n'ont pas suivi depuis plusieurs années : "Quand des formations sont programmées sur certains établissements, elles sont finalement déprogrammées parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour remplacer. Où allons-nous ? Il faut aussi des formations pour nous apprendre à nous occuper des personnes radicalisées car ce ne sont pas des détenus lambdas !" s'insurge Mickaël Petit

Vers un dépôt de clés ?

Autre demande : une meilleure rémunération. En début de carrière les agents sont payés 1.400€. Une augmentation est indispensable pour assurer de meilleures conditions de vie et surtout attirer de nouveaux candidats affirme les syndicats.

Les surveillants ne souhaitent rien lâcher. Mickaël Petit détaille la suite de la mobilisation : "On va continuer à bloquer les parloirs. Plus d'extraction, plus rien. Dans l'éventualité où l'intersyndicale appelle à un dépôt de clés, alors on le fera. Les agents ne prendront pas leur travail, il n'y aura personne à l'intérieur. Ils seront obligés de faire appel à la police ou à la gendarmerie pour assurer le service minimum."

Le dépôt de clés, c'est la mesure ultime chez les surveillants pénitentiaires, à Saran on confie tout de même espérer ne pas en arriver là.