Ne laissez pas les cambrioleurs profiter du changement d’heure

Chaque année, après le passage à l'heure d'hiver, on constate une recrudescence des cambriolages. Une tendance nationale qui se vérifie aussi dans l’Yonne. Voici quelques conseils pour se protéger.

Les cambriolages chez des particuliers sont essentiellement commis pendant la journée. Avec le changement d'heure, évidemment, il fait nuit plus tôt, et cela donne un double avantage aux cambrioleurs : ils peuvent voir en un clin d’œil si la maison est occupée ou non. Et ils ont plus de temps pour commettre leurs méfaits avant que l’on rentre du travail.

Pour se protéger, il y a des gestes qui relèvent du bon sens, des astuces et parfois même quelques petits gadgets technologiques. Tour d’horizon en 5 commandements.

1 – Les portes et les fenêtres tu fermeras

Ça parait évident mais il est toujours bon de le rappeler : fermer les portes et le portail à clé, ça fait perdre du temps aux cambrioleurs. Et c’est bien là le but de la manœuvre : les décourager avant même qu’ils ne pénètrent dans la maison. Dans le même ordre d’idée, que l’on parte en vacances, en week-end ou simplement au travail, il est toujours bon de vérifier que les fenêtres sont bien fermées.

2 – Les clés de la voiture, tu rangeras

C’est le coup classique : on laisse les clés de la voiture sur la petite tablette de l’entrée. Et avec l’ouverture automatique, on retrouve la voiture en un clin d’œil (surtout si elle est dans le garage ou garée dans la rue). Alors si vous partez sans votre véhicule, il est conseillé de laisser les clés dans un endroit discret, voire insoupçonné.

3 – Les objets de valeur, tu cacheras

Là aussi, le but est de surprendre pour retarder les voleurs. Les boites à bijoux, c’est joli mais convenu. Il vaut mieux cacher les perles et les objets de valeur dans des endroits moins évidents que le placard de la salle de bain ou l’armoire de la salle à manger. Soyez créatifs !

🏡🔑 Pour prévenir les #cambriolages, vous pouvez agir ! Quelques bons réflexes à adopter avant votre départ en #vacances ⬇️ pic.twitter.com/MtHEwPcYKD — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) October 18, 2017

4 – Les lampes et les volets, tu programmeras

Grâce à un programmateur, on peut décider d’allumer une ou plusieurs lampes tous les soirs avant notre arrivée à la maison. Vers 17h30 ou 18h, à la tombée de la nuit. Ça donne l’illusion que la maison est occupée. Dans le même esprit, on peut désormais programmer la fermeture des volets roulants électriques pour qu’ils se ferment tous seuls !

5 – Des détecteurs de mouvements, tu installeras

A l’extérieur, il est très utile d’installer des lampes qui s’allument automatiquement lorsqu’on passe devant. Ça surprend. Parfois même, ça éblouit. En tous les cas, ça décourage.

Le secret, c'est de compliquer la vie des cambrioleurs potentiels. Ils ne disposent en général que de quelques minutes pour commettre leurs méfaits. Alors un seul mot d'ordre : faites leur perdre du temps !

Et si vous voulez avoir d'autres conseils, vous pouvez consulter le site : www.referentsurete.com