"On ne mange plus et on fait des cauchemars" affirme Najeha dont la fille de 16 ans a disparu depuis 15 jours

Une enquête a été ouverte après une disparition inquiétante à Bagnols-sur-Cèze. Yasmine, 16 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le 21 janvier dernier. "Elle était dans la maison et elle m'a dit, je sors faire un tour. A plus tard", se souvient Najeha, sa maman. Depuis, l'adolescente, élève au lycée Albert Einstein de Bagnols-sur-Cèze, a disparu.

Elle est partie sans affaire, sans téléphone portable, sans argent. Quant tu veux fuguer, tu prends au moins un sac à dos. - Najeha

Ce jour-là, Yasmine portait un legging noir, un manteau en cuir et des baskets rouges et noires.

Sa photo placardée un peu partout

Depuis sa disparation, Yasmine n'a pas consulté ses réseaux sociaux. L'inquiétude grandit donc dans sa famille. Son papa et sa maman se démènent pour tenter de retrouver sa trace. "Nous la cherchons de partout. J'ai fait tous les hôtels de Montpellier à Marseille. Je suis également allée dans tous les bars à chicha de la région. Mais rien", s'inquiète Najeha.

Je ne sais pas si elle est enfermée dans une cave, si elle a fugué, si elle est maltraitée, on imagine tout. On ne mange plus. On ne dort plus. On fait des cauchemars. - Najeha

Si vous avez des informations sur Yasmine, vous pouvez appeler le 06.66.11.68.18.