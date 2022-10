"On ne peut pas parler, vous avez vu ce qui arrive à ceux qui s'opposent", la PJ nantaise en colère

"On ne peut pas parler, vous avez vu ce qui arrive à ceux qui osent s’opposer. J’ai une famille à nourrir, il y a trop à perdre", souffle une des policières réunie avec d'autres devant le commissariat de Nantes, ce vendredi après-midi. Elle poursuit : "Ils virent les directeurs un à un, c’est dictatorial". Dans la bouche de ces policiers, on sent leur "colère", voire même leur "dégoût", face à ce traitement.

Hier soir, des policiers se sont réunis à Marseille alors que le directeur de la police nationale était en visite au commissariat. Ce vendredi matin, ils ont appris que le directeur de la PJ de Marseille a été démis de ses fonctions . "Ce n'est pas un hasard", affirme un des policiers nantais.

L'incompréhension

"On nous a dit qu'on allait pouvoir discuter, mais là c'est un passage en force. On ne comprend pas__, glisse un homme avec plus de 20 ans de métier à la PJ. Dès que l'on s'oppose, on saute, tout le monde se renseigne sur son statut administratif" au cas où certains se verraient poussés à la porte. C'est une situation inédite dans l'histoire de la PJ.

Les policiers ont jeté un à un leurs menottes sur le sol, avec leur brassard de police. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Ce même grand gaillard ajoute : "C'est de la communication, mettre du bleu sur le terrain c'est bien mais il faut aussi de l'enquête pour attraper les criminels". Cette réforme avancée par le ministère de l'Intérieur vise à changer la place de la PJ, avec une zone départementale et un seul directeur pout toute la police nationale dans chacun des départements.