"On ne pourra pas tenir éternellement" les syndicats de police vauclusiens appellent à une sortie de crise au plus vite

Vaucluse, France

Après la fusillade qui a fait deux morts à Strasbourg sur le marché de Noel. Le ministre de l'Intérieur a déclenché le niveau "urgence attentat" du plan vigipirate pour pouvoir mobiliser toujours plus de moyens. Les contrôles aux frontières sont renforcés ainsi que les patrouilles sur les marchés de Noel pour éviter tout risque de mimétisme. C'est une nouvelle pression pour la police et la gendarmerie qui depuis presque quatre semaines travaillent sans interruption pour maintenir l'ordre en marge des mobilisations des gilets jaunes et des lycéens.

Les policiers travaillent en moyenne six jours sur sept

A Avignon, les plannings sont bousculés au commissariat de police. Les fonctionnaires travaillent en moyenne six jours sur sept. Leur hiérarchie essaie de leur donner au moins un jour de congés par semaine. Des dizaines d'entre eux reviennent spontanément travailler les week-ends. Si Alain Tissot, le secrétaire départemental d'unité SGP FO salue cette solidarité propre à la police , il s'inquiète malgré tout pour ses collègues qui sont déjà trop sollicités. Il "craint des accidents dus à la fatigue et aux provocations dont sont victimes les policiers. Des accidents sont possibles des deux côtés, tant du côté des gilets jaunes que des forces de l'ordre motivées certes, mais épuisées." Le délégué syndical alerte aussi sa hiérarchie sur le manque de moyens matériels. Des policiers volontaires pour le maintien de l'ordre sur la manifestation de samedi dernier n'avait même pas de protège-tibia. "On a bricolé des protections, certains sont venus avec les protections qu'ils utilisent pour le sport"

Ça ne pourra pas durer éternellement, il va falloir une trêve au moins à Noel

David Fiorentini, le secrétaire départemental du syndicat Alliance craint que la situation s'enlise et que les bonnes volontés s'amenuisent. "Il va falloir que les collègues puissent souffler. Au moins qu'ils aient des vacances à Noel en famille". Claude Simonetti délégué syndical unité SGP FO est venu en renfort samedi dernier pour aider au maintien de l'ordre. Ils "sont fatigués, motivés et ils ont tous peur, c'est vrai ", mais c'est aussi comme cela qu'ils tiennent selon lui. "Nous sommes le dernier rempart", mais combien de temps vont ils tenir? Les forces de l'ordre n'ont pas de nouvelles consignes pour la manifestation de samedi. Il serait difficile d'imaginer un point de filtrage pour contrôler les sacs. La semaine dernière il y avait 200 fonctionnaires mobilisés pour la sécurisation du centre ville d'Avignon : des policiers, des CRS et des gendarmes en renfort. Les policiers espèrent que les CRS seront encore à leur côté samedi.