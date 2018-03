Plus de garde-à-vue, plus d'audiences au tribunal : la justice est paralysée jusqu'à nouvel ordre par les 55 avocats d'Auxerre, et ailleurs en France. Ils sont en grève contre le projet de réforme présenté par le gouvernement Macron début mars. Un projet insensé, dénoncent-ils.

Yonne, France

Qu'est-il reproché à ce projet de réforme ? "On ne peut pas faire le tour de tout tant c'est vaste", explique Christian Vignet en feuilletant les 87 pages du rapport. L'avocat, ex-bâtonnier du barreau d'Auxerre, nous explique les grandes lignes de ce qui hérisse les professionnels de la justice dans ce projet.

Le mépris du droit des victimes

"On nous rebat les oreilles avec le droit des victimes. Vous savez comment elles seront traitées, avec ce projet ?" Aujourd'hui, lorsqu'une victime dépose plainte, le procureur a trois mois pour dire s'il poursuit l'infraction, ou s'il la classe sans suite. "Trois mois c'était déjà long. Eh bien, là, le projet porte le délai à six mois."

L'extension de la composition pénale

La composition pénale fait partie des procédures dites "alternatives" : sur reconnaissance préalable de culpabilité, il permet d'éviter un procès, et le magistrat propose une peine. Or, la réforme prévoit son extension "à cinq ans de prison ferme. Cinq ans ! La notification arriverait en lettre recommandée au justiciable, qui n'aurait pas vu son juge, qui n'aurait pas pu s'expliquer avec son avocat. Prendre cinq ans de prison sans avoir vu de juge, on a jamais vu ça ! On est le pays des droits de l'Homme et on ne veut plus donner au citoyen français ses droits légitimes de défense pénale."

"En langage Macron, on appelle ça "simplifier pour mieux juger". Non : c'est simplifier, pour juger de manière expéditive"

Un déni de justice démocratique

Privilégier ces procédures "alternatives" aux procès reviendrait à nier l'équilibre de la justice, selon l'avocat. "Le débat avec le juge est indispensable. Le juge ne peut peser le pour et le contre que lorsqu'il a entendu les réquisitions du procureur, puis entendu la plaidoirie de l'avocat du mis en cause. Là seulement il peut rendre une justice équilibrée."

"Ce n'est plus une justice, c'est de la chasse d'eau judiciaire"

Les avocats du barreau d'Auxerre ont donc décidé de se mettre en grève. Ils n'assureront plus, ni les garde-à-vues, ni les procès au tribunal, ni la permanence juridique. "On bloque tout", affirme Christian Vignet. En d'autres termes, les garde-à-vues pourraient devenir caduques et les procès seraient renvoyés, faute de défense. "Oui, on prend les gens en otage. Mais on est là aussi pour défendre les justiciables. Avec ce texte, la chancellerie voudrait mettre en place une chasse d'eau judiciaire : on vide les palais de justice."

"On ne réforme pas la justice en 15 jours avec un coup de pied dans le cul. C'est inadmissible. Ce qui se passe là est une honte, j'ai honte pour Monsieur Macron et pour la démocratie", martèle Me Vignet.

Le barreau de Sens devrait se prononcer ce lundi sur ses positions de grève. Ailleurs en France, de nombreux barreaux ont eux aussi décidé de cesser le travail. A Marseille, des avocats, des magistrats et des citoyens ont prévu de s'enchaîner aux grilles du palais de justice.