"On ne s'attendait pas à ce que le feu parte sur 22 km" témoigne un châtelaillonnais en vacances dans le Var

La famille Labiche profitait de la piscine du camping quand sont apparu, ce qu'ils ont pris pour des nuages au départ, même si la couleur était inhabituelle. "On s'inquiétait sans s'inquiéter, " raconte David Labiche, le pèreélu à Chatelaillon et au conseil régional de Nouvelle aquitaine.

Les vacances commencent à peine dans ce camping de La Mole en plein coeur du massif des Maures où la famille est arrivée le 14 août. La fin de journée s'écoule normalement, le vent porte "les nuages" à l'opposé du camping. En soirée, le panorama est "impressionnant, le ciel était rougeoyant".

Soudain tout bascule vers minuit, "ça commençait à être un peu odorant, on sentait la fumée. A minuit et demi, les cendres tombaient sur les bungalows". La directrice du camping fait évacuer les 1 200 campeurs.

Il faut deux heures pour rejoindre le point de rassemblement à Bormes les mimosas "mais les gymnases étaient pleins, les gendarmes nous ont envoyé dans un gymnase du Lavandou" raconte David Labiche. A l'arrivée, le confort est sommaire pour les 400 personnes hébergées.

Dans la journée de mardi, la municipalité installe des lits, le gymnase s'aménage. "Ils ont apporté des frigos, les adjoints ont appelé les grandes surfaces autour du Lavendou pour le ravitaillement" raconte David Labiche, admiratif de l'efficacité et la rapidité d'action des élus locaux. "Tout est fait pour nous accueillir dans les meilleures conditions".

Depuis, les heures passent dans l'incertitude. "On espère réintégrer notre camping ce mercredi après midi". Mais le moral reste fragile : "il ne faut pas rester dans le gymnase en fait, c'est un peu un petit traumatisme" avoue David Labiche.

"C'est pas forcément agréable, on n'est pas préparé à ça quand on part en vacances, on y va pour se reposer et se détendre". Notamment pour son jeune fils de 12 ans, qui attend de rentrer au camping avec impatience pour retrouver ses affaires. "Mais on n'a pas à se plaindre, nous n'étions pas dans un camping qui a brulé, on s'estime heureux"

On se disait, le feux ne va pas venir jusqu'à nous - David Labiche, en vacances dans le massif des Maures.

En arrivant dans le massif des Maures qu'il connait bien pour y avoir passé plusieurs semaines de vacances, l'élu châtelaillonnais avait bien remarqué que "tout était sec" et qu'il y avait "des pompiers à tous les carrefours" mais il ne s'attendait pas à se retrouver au milieu d'un sinistre d'une telle ampleur.

"On ne s'attendait pas à ce que le feu arrive, ne soit pas maitrisé et parte comme ça sur une vingtaine de kilomètres. C'est impressionnant, on n'imagine pas". A aucun moment dans la journée de lundi, il n'a pensé à une évacuation "on se disait, le feu ne va pas venir jusqu'à nous, parce qu'il y a un col qui nous empêchait de voir". Il répète "c'est impressionnant".